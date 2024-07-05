Федосеева Акулина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиПосле 1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1885 ст.
Богослово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.04.1887 ст.
Сын: Федосеев Василий Иванович
Отец ребёнка: Федосеев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
04.06.1888 ст.
Дочь: Федосеева Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Федосеев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
27.01.1891 ст.
Дочь: Федосеева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Федосеев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
23.09.1893 ст.
Отец ребёнка: Федосеев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
09.03.1897 ст.
Сын: Федосеев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Федосеев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
28.06.1898 ст.
Дочь: Федосеева Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Федосеев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
23.07.1902 ст.
Отец ребёнка: Федосеев Иван Матвеевич
Смерть
После 1902