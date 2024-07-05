Федосеева Акулина Ивановна Около 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федосеева Акулина Ивановна

Место рождения

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

После 1902

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
03.11.1885 ст.

Муж: Федосеев Иван Матвеевич

Богослово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.04.1887 ст.

Сын: Федосеев Василий Иванович

Отец ребёнка: Федосеев Иван Матвеевич

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.06.1888 ст.

Дочь: Федосеева Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Федосеев Иван Матвеевич

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.01.1891 ст.

Дочь: Федосеева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Федосеев Иван Матвеевич

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.09.1893 ст.

Сын: Федосеев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Федосеев Иван Матвеевич

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.03.1897 ст.

Сын: Федосеев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Федосеев Иван Матвеевич

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.06.1898 ст.

Дочь: Федосеева Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Федосеев Иван Матвеевич

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.07.1902 ст.

Сын: Федосеев Борис Иванович

Отец ребёнка: Федосеев Иван Матвеевич

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
После 1902

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