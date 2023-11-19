Бабурина (Яковлева) Таисия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабурина (Яковлева) Таисия Алексеевна

Место рождения

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

После 1948

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

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ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Яковлев Алексей Семенович

Мать: Яковлева (Рахманова) Надежда Ивановна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1928

Муж: Бабурин Кирилл Дмитриевич

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабурин Кирилл Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабурин Кирилл Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1948
Москва, город федерального значения Москва

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