Бабурина (Яковлева) Таисия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиПосле 1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Бракосочетание
1928
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабурин Кирилл Дмитриевич
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабурин Кирилл Дмитриевич
Смерть
После 1948