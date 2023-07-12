Уткин Алексей Меркулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1879
Дата смерти11.03.1924
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1879
Отец: Уткин Меркурий Фёдорович
Мать: Уткина Евдокия
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Уткина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
02.04.1908
Дочь: Ежова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Уткина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Уткина Александра Алексеевна
Смерть
11.03.1924