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Уткин Алексей Меркулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1879

Дата смерти

11.03.1924

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1879

Отец: Уткин Меркурий Фёдорович

Мать: Уткина Евдокия

Рождение ребёнка
1904

Сын: Уткин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Уткина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
02.04.1908

Дочь: Ежова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Уткина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Уткин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Уткина Александра Алексеевна

Смерть
11.03.1924
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