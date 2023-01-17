Чорненькая Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1946
Дочь: Севидова Людмила Петровна
Отец ребёнка: Чорненькая Пётр Афанасьевич
Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чорненький Леонид Петрович
Отец ребёнка: Чорненькая Пётр Афанасьевич
Смерть
Неизвестно