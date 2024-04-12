Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Петухов Евгений Борисович
Петухов Евгений Борисович
Написать автору
Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
05.04.1959
Пол
Мужской
Отец
Петухов Борис Михайлович
1929 г.р.
Мать
Петухова (Бокарева) Валентина Ивановна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1959
Отец:
Петухов Борис Михайлович
Мать:
Петухова Валентина Ивановна
Москва
, город федерального значения Москва
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия