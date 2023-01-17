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Мартин Карл Густавович

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Место рождения

Удерна, Elva vald, Tartu maakond

Дата рождения

09.01.1883 ст.

Дата смерти

25.08.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
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Место
Комментарий
Рождение
09.01.1883 ст.

Отец: Мартин Куста

Мать: Мартин Анига

Удерна, Elva vald, Tartu maakond
Бракосочетание
16.01.1911 ст.

Жена: Мартин Лидия Иулиановна

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
В 1911 году Тарту назывался Юрьев.
Рождение ребёнка
21.01.1912 ст.

Дочь: Мартин Леонилла Карловна

Мать ребёнка: Мартин Лидия Иулиановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1915 ст.

Сын: Мартин Леонид Карлович

Мать ребёнка: Мартин Лидия Иулиановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
25.08.1938
п. Коммунарка, Московская обл.
Расстрелян по 58 ст. Реобилитирован в 1956 году
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