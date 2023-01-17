Мартин Карл Густавович
Место рождения
Дата рождения09.01.1883 ст.
Дата смерти25.08.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1883 ст.
Отец: Мартин Куста
Мать: Мартин Анига
Бракосочетание
16.01.1911 ст.
Жена: Мартин Лидия Иулиановна
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
В 1911 году Тарту назывался Юрьев.
Рождение ребёнка
21.01.1912 ст.
Дочь: Мартин Леонилла Карловна
Мать ребёнка: Мартин Лидия Иулиановна
Рождение ребёнка
1915 ст.
Мать ребёнка: Мартин Лидия Иулиановна
Смерть
25.08.1938
п. Коммунарка, Московская обл.
Расстрелян по 58 ст. Реобилитирован в 1956 году