Боровков Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Боровков Алексей
Мать: Боровкова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Боровков Иван
Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Боровков Василий
Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин, купец