Боровков Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Пол

Мужской

Отец

Около 1748 г.р.

Мать

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Боровков Алексей

Мать: Боровкова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Боровков Иван

Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Боровков Василий

Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин, купец
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