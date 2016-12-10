Селевич Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селевич Валерий

Место рождения

Макеевка

Дата рождения

03.03.1958

Дата смерти

10.12.2016

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

1939 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1958

Отец: Селевич Леонид

Мать: Селевич Елена

Бракосочетание
?.07.1982

Жена: скрыто настройками приватности

Belorussia
Рождение ребёнка
01.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Молодечно, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
20.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Молодечно, Молодечненский район, Минская область
Смерть
10.12.2016
Россоны, Россонский район, Витебская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россоны, Россонский район, Витебская область
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