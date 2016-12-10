Селевич Валерий
Место рождения
Дата рождения03.03.1958
Дата смерти10.12.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1958
Отец: Селевич Леонид
Мать: Селевич Елена
Бракосочетание
?.07.1982
Жена: скрыто настройками приватности
Belorussia
Рождение ребёнка
01.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.12.2016
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно