Файзылхан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Файзылхан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Тимергалиев Саитгали

Мать: Фархинур

Смерть
2013
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