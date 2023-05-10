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Файзылхан
Файзылхан
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1933
Дата смерти
2013
Пол
Мужской
Отец
Тимергалиев Саитгали
1908 г.р.
Мать
Фархинур
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец:
Тимергалиев Саитгали
Мать:
Фархинур
Смерть
2013
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