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Ваганов Григорий Несторович

Место рождения

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

17.02.1889

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Ваганов Нестер Сергеевич

Мать: не указана

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
18.10.1860

Дочь: Настасья Григорьевна

Мать ребёнка: Ваганова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Ваганов Митрофан Григорьевич

Мать ребёнка: Ваганова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Барабанова Козлова Агафья Григорьевна

Мать ребёнка: Ваганова Евдокия Михайловна

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваганов Прокопий Григорьевич

Мать ребёнка: Ваганова Евдокия Михайловна

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваганов Ермил Григорьевич

Мать ребёнка: Ваганова Евдокия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ваганова Евдокия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
17.02.1889
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