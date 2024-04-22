Ваганов Григорий Несторович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти17.02.1889
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Ваганов Нестер Сергеевич
Рождение ребёнка
18.10.1860
Дочь: Настасья Григорьевна
Мать ребёнка: Ваганова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Ваганов Митрофан Григорьевич
Мать ребёнка: Ваганова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Барабанова Козлова Агафья Григорьевна
Мать ребёнка: Ваганова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ваганов Прокопий Григорьевич
Мать ребёнка: Ваганова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ваганов Ермил Григорьевич
Мать ребёнка: Ваганова Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.02.1889