Щербаков Григорий Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
16.02.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Федор Емельянович Карпенко
Рождение ребёнка
12.10.1874 ст.
Сын: Щербаков Назар Григорьевич
Мать ребёнка: Щербакова Марфа Яковлевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XH-L?i=702&cc=3511744
Восприемник
28.04.1880 ст.
Пелагея Емельяновна Карпенко
Восприемник
29.03.1887 ст.
Мария Степановна Пархоменко
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно