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Щербаков Григорий Саввич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
16.02.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Федор Емельянович Карпенко
Рождение ребёнка
12.10.1874 ст.

Сын: Щербаков Назар Григорьевич

Мать ребёнка: Щербакова Марфа Яковлевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XH-L?i=702&cc=3511744
Восприемник
28.04.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Пелагея Емельяновна Карпенко
Восприемник
29.03.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Степановна Пархоменко
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Марфа Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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