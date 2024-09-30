Лазарь Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазарь Герасимов

Лазарь Герасимов

Место рождения

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1805 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1831 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.

Отец: Герасим Иванов

Мать: не указана

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
10.02.1856 ст.

Жена: Марфа Филиппова

Жениху 22, невесте 25. Оба первым браком. Поручители: крестьяне д. Кобылино Яков Григорьев и Иван Стефанов. По невесте: д. Экимова крест. Феодор Леонтьев и д. Кобылино крест. жена Татьяна Леонтьева.
Рождение ребёнка
07.01.1857 ст.

Сын: Иоанн Лазарев

Мать ребёнка: Марфа Филиппова

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино штатный служитель Кирилло-Новоезерского монастыря Исаак Павлов
Рождение ребёнка
23.11.1859 ст.

Дочь: Екатерина Лазарева

Мать ребёнка: Марфа Филиппова

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино крест.дочь Параскева Васильева.
Рождение ребёнка
22.06.1864 ст.

Сын: Иоанн Лазарев

Мать ребёнка: Марфа Филиппова

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино госуд.крест. Касьян Иванов.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.