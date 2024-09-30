Лазарь Герасимов
Место рождения
Дата рождения1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1834 ст.
Отец: Герасим Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1856 ст.
Жена: Марфа Филиппова
Жениху 22, невесте 25. Оба первым браком. Поручители: крестьяне д. Кобылино Яков Григорьев и Иван Стефанов. По невесте: д. Экимова крест. Феодор Леонтьев и д. Кобылино крест. жена Татьяна Леонтьева.
Рождение ребёнка
07.01.1857 ст.
Сын: Иоанн Лазарев
Мать ребёнка: Марфа Филиппова
Восприемник д. Кобылино штатный служитель Кирилло-Новоезерского монастыря Исаак Павлов
Рождение ребёнка
23.11.1859 ст.
Дочь: Екатерина Лазарева
Мать ребёнка: Марфа Филиппова
Восприемник д. Кобылино крест.дочь Параскева Васильева.
Рождение ребёнка
22.06.1864 ст.
Сын: Иоанн Лазарев
Мать ребёнка: Марфа Филиппова
Восприемник д. Кобылино госуд.крест. Касьян Иванов.
Смерть
Неизвестно