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Канбарова Варвара Абрамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Пирожников Абрам Яковлев

Мать: Пирожникова Аксинья Миронова

Рождение ребёнка
1788

Сын: Канбаров Иван Филипов

Отец ребёнка: Канбаров Филип Никитин

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Домна Филиппова

Отец ребёнка: Канбаров Филип Никитин

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1798

Сын: Канбаров Феодор Филиппов

Отец ребёнка: Канбаров Филип Никитин

с. Пушкарская слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канбаров Филип Никитин

Смерть
После 1834
с. Пушкарская слобода
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