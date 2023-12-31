Канбарова Варвара Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Канбаров Филип Никитин
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Домна Филиппова
Отец ребёнка: Канбаров Филип Никитин
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Канбаров Филип Никитин
с. Пушкарская слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834
с. Пушкарская слобода