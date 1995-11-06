Водолага (Христенко) Евдокия Кузьминична
Место рождения
Дата рождения08.03.1907
Дата смерти06.11.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1907
Крещение
09.03.1907
Бракосочетание
20.09.1925
Рождение ребёнка
08.07.1937
Сын: Водолага Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Водолага Григорий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.11.1995
Причина смерти: Атеросклеротичный кардиосклероз
Похороны
Неизвестно