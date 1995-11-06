Водолага (Христенко) Евдокия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Водолага (Христенко) Евдокия Кузьминична

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Место рождения

Дуванка, Харківська область

Дата рождения

08.03.1907

Дата смерти

06.11.1995

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1907

Отец: Христенко Кузьма Алексеевич

Мать: Христенко Анастасия Михайловна

Дуванка, Харківська область
Крещение
09.03.1907
Дуванка, Харківська область
Бракосочетание
20.09.1925

Муж: Водолага Григорий Иванович

Рождение ребёнка
08.07.1937

Сын: Водолага Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Водолага Григорий Иванович

Харьков, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Смерть
06.11.1995
Харьков, Харківська область
Причина смерти: Атеросклеротичный кардиосклероз
Похороны
Неизвестно
Харьков, Харківська область
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