Валиуллина Гузалья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.06.1975
Сын: Валиуллин Ильнар Василович
Отец ребёнка: Валиуллин Васил
Верхние Шипки, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валиуллин Ильмир Василович
Отец ребёнка: Валиуллин Васил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валиуллин Васил