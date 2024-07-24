Тройников Дмитрий Семенович
Место рожденияТульская обл., Россия
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Тройников Семен Семенович
Мать: Елизавета Александровна
Тульская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1879
Дочь: Павлова Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Тройникова Елизавета Константиновна
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно