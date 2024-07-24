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Тройников Дмитрий Семенович

Место рождения

Тульская обл., Россия

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Тройников Семен Семенович

Мать: Елизавета Александровна

Тульская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тройникова Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
28.09.1879

Дочь: Павлова Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Тройникова Елизавета Константиновна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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