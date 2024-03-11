Ситнов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситнов Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.2014

Сын: Ситнов Даниэль Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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