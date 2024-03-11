Ситнов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.01.2014
Сын: Ситнов Даниэль Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности