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Жуков Алексей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1867

Отец: Жуков Степан Семенович

Мать: Жукова Улита Ефрентьевна

Бракосочетание
16.10.1885

Жена: Жукова Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
03.09.1892

Сын: Жуков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Жукова Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
10.06.1894

Сын: Жуков Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Жукова Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
08.05.1895

Дочь: Губанова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Жукова Наталья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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