Жуков Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1867
Отец: Жуков Степан Семенович
Мать: Жукова Улита Ефрентьевна
Бракосочетание
16.10.1885
Жена: Жукова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
03.09.1892
Мать ребёнка: Жукова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
10.06.1894
Мать ребёнка: Жукова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
08.05.1895
Дочь: Губанова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Жукова Наталья Яковлевна
Смерть
Неизвестно