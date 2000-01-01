Рольгаузер Rollhauser (Кресс Kress) Анна Мария Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рольгаузер Rollhauser (Кресс Kress) Анна Мария Генриховна

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Место рождения

Дюркхайм

Дата рождения

05.04.1760

Дата смерти

После 1798

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1760

Отец: Кресс Kress Иоганн Генрих

Мать: Кресс Kress Катарина

Дюркхайм
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Полак Polak Елизавета Маттиасовна

Отец ребёнка: Рольгаузер Rollhauser Маттиас Теобальдович

Шукк Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рольгаузер Rollhauser Маттиас Теобальдович

Смерть
После 1798
Шукк Камышинский уезд Саратовская губ.
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