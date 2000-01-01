Рольгаузер Rollhauser (Кресс Kress) Анна Мария Генриховна
Место рожденияДюркхайм
Дата рождения05.04.1760
Дата смертиПосле 1798
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1760
Отец: Кресс Kress Иоганн Генрих
Мать: Кресс Kress Катарина
Дюркхайм
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Полак Polak Елизавета Маттиасовна
Отец ребёнка: Рольгаузер Rollhauser Маттиас Теобальдович
Шукк Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1798
Шукк Камышинский уезд Саратовская губ.