Баев Иван Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баев Иван Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

?.02.1940

Пол

Мужской

Отец

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Баев Семён

Мать: Баева Наталья Федоровна

Смерть
?.02.1940
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