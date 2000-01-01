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Баев Иван Семёнович
Баев Иван Семёнович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1915
Дата смерти
?.02.1940
Пол
Мужской
Отец
Баев Семён
Мать
Баева Наталья Федоровна
1894 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Баев Семён
Мать:
Баева Наталья Федоровна
Смерть
?.02.1940
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