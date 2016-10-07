Алексеев Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1950

Дата смерти

07.10.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ля
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1950

Отец: Ивантаев Иван Николаевич

Мать: Трофимова Акулина Трофимовна

Рождение ребёнка
16.04.1976

Сын: Алексеев Игорь Анатольевич

Мать ребёнка: Алексеева Галина Тарасовна

Рождение ребёнка
18.03.1978

Дочь: Ястребова лариса Анатольевна

Мать ребёнка: Алексеева Галина Тарасовна

Рождение ребёнка
25.08.1982

Сын: Алексеев Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Алексеева Галина Тарасовна

Смерть
07.10.2016
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