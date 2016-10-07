Алексеев Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1950
Дата смерти07.10.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1950
Рождение ребёнка
16.04.1976
Сын: Алексеев Игорь Анатольевич
Мать ребёнка: Алексеева Галина Тарасовна
Рождение ребёнка
18.03.1978
Дочь: Ястребова лариса Анатольевна
Мать ребёнка: Алексеева Галина Тарасовна
Рождение ребёнка
25.08.1982
Сын: Алексеев Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Алексеева Галина Тарасовна
Смерть
07.10.2016