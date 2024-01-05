Трибанов (Требанов) Стефан Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трибанов (Требанов) Стефан Поликарпович

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Место рождения

Ростовская обл., Зимовниковский р-н, Копанский с/с, х. Н.-Кубертская

Дата рождения

1913

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Трибанов (требанов) Поликарп

Мать: ?

Ростовская обл., Зимовниковский р-н, Копанский с/с, х. Н.-Кубертская
Рождение ребёнка
15.08.1933

Дочь: Вострокнутова Анна

Мать ребёнка: Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
25.01.1936

Сын: Трибанов (требанов) Владимир

Мать ребёнка: Александра Григорьевна

х. В.-Куберская Зимовниковского района
Рождение ребёнка
1938

Сын: Трибанов (требанов) Иван

Мать ребёнка: Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трибанов (требанов) Василий

Мать ребёнка: Александра Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Григорьевна

Смерть
1943
пропал без вести под г. Киев
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