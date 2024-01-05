Трибанов (Требанов) Стефан Поликарпович
Место рожденияРостовская обл., Зимовниковский р-н, Копанский с/с, х. Н.-Кубертская
Дата рождения1913
Дата смерти1943
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Трибанов (требанов) Поликарп
Мать: ?
Ростовская обл., Зимовниковский р-н, Копанский с/с, х. Н.-Кубертская
Рождение ребёнка
15.08.1933
Дочь: Вострокнутова Анна
Мать ребёнка: Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
25.01.1936
Сын: Трибанов (требанов) Владимир
Мать ребёнка: Александра Григорьевна
х. В.-Куберская Зимовниковского района
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трибанов (требанов) Василий
Мать ребёнка: Александра Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Григорьевна
Смерть
1943
пропал без вести под г. Киев