Бурыкина Ольга Левоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Сын: Бурыкин Василий Захарович
Отец ребёнка: Бурыкин Захарий Дронович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Бурыкин Филипп
Отец ребёнка: Бурыкин Захарий Дронович
Воронежская губ. с.Туники
Рождение ребёнка
1892
Сын: Бурыкин Платон Васильевич
Отец ребёнка: Бурыкин Захарий Дронович
Смерть
Неизвестно