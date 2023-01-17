Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Раструбин Михей Никифоров
Отец ребёнка: Раструбин Никифор Гаврилов
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Мария Никифорова
Отец ребёнка: Раструбин Никифор Гаврилов
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно