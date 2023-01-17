Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Раструбин Михей Никифоров

Отец ребёнка: Раструбин Никифор Гаврилов

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Мария Никифорова

Отец ребёнка: Раструбин Никифор Гаврилов

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раструбин Никифор Гаврилов

Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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