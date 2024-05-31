Разумова (Зотикова) Ираида Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумова (Зотикова) Ираида Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1945

Муж: Разумов Петр Петрович

Инза, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Разумов Петр Петрович

Смерть
Неизвестно

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