Силай Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСилай Ларионов

Силай Ларионов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1720 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Между 1766 и 1768 г.р.
Между 1777 и 1781 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Ларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1766 и 1768

Сын: Данила Силаев

Мать ребёнка: не указана

Уколица, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Между 1777 и 1781

Сын: Сила Силаев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close