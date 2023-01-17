Силай Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Ларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1766 и 1768
Сын: Данила Силаев
Мать ребёнка: не указана
Уколица, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Между 1777 и 1781
Сын: Сила Силаев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно