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Сибатуллина Фяридя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1928

Дата смерти

13.03.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЭИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1956

Сын: Сибатуллин Хамзя Вафинович

Отец ребёнка: Сибатуллин Вафа

Рождение ребёнка
20.09.1958

Дочь: Хасанова Адиля Вафиновна

Отец ребёнка: Сибатуллин Вафа

Рождение ребёнка
25.12.1960

Дочь: Салахова Асия Вафиновна

Отец ребёнка: Сибатуллин Вафа

Рождение ребёнка
10.10.1963

Сын: Сибатуллин Наиль Вафинович

Отец ребёнка: Сибатуллин Вафа

Рождение ребёнка
27.12.1965

Сын: Сибатуллин Равиль Вафинович

Отец ребёнка: Сибатуллин Вафа

Рождение ребёнка
20.03.1968

Дочь: Билялова Райся Вафиновна

Отец ребёнка: Сибатуллин Вафа

Рождение ребёнка
15.05.1970

Дочь: Ислямова Зифа Вафиновна

Отец ребёнка: Сибатуллин Вафа

Рождение ребёнка
13.11.1972

Дочь: Сяйтбаева Алсу Вафиновна

Отец ребёнка: Сибатуллин Вафа

Рождение ребёнка
24.07.1976

Дочь: Хамалова Роза Вафиновна

Отец ребёнка: Сибатуллин Вафа

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сибатуллин Вафа

Смерть
13.03.2020
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