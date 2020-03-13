Сибатуллина Фяридя
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1928
Дата смерти13.03.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1956
Сын: Сибатуллин Хамзя Вафинович
Отец ребёнка: Сибатуллин Вафа
Рождение ребёнка
20.09.1958
Дочь: Хасанова Адиля Вафиновна
Отец ребёнка: Сибатуллин Вафа
Рождение ребёнка
25.12.1960
Дочь: Салахова Асия Вафиновна
Отец ребёнка: Сибатуллин Вафа
Рождение ребёнка
10.10.1963
Сын: Сибатуллин Наиль Вафинович
Отец ребёнка: Сибатуллин Вафа
Рождение ребёнка
27.12.1965
Сын: Сибатуллин Равиль Вафинович
Отец ребёнка: Сибатуллин Вафа
Рождение ребёнка
20.03.1968
Дочь: Билялова Райся Вафиновна
Отец ребёнка: Сибатуллин Вафа
Рождение ребёнка
15.05.1970
Дочь: Ислямова Зифа Вафиновна
Отец ребёнка: Сибатуллин Вафа
Рождение ребёнка
13.11.1972
Дочь: Сяйтбаева Алсу Вафиновна
Отец ребёнка: Сибатуллин Вафа
Рождение ребёнка
24.07.1976
Дочь: Хамалова Роза Вафиновна
Отец ребёнка: Сибатуллин Вафа
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сибатуллин Вафа
Смерть
13.03.2020