Ланинъ Василій Яковлевичъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1893 ст.
Отец: Ланинъ Яковъ
Мать: Ланина ?
Военная служба
1914 ст.
Зарайск, Зарайск, Московская область
Рядовой 140-го пехотного Зарайского полка 17-го Армейского корпуса 8-й Русской Императорской Армии
Военная награда
16.05.1915 ст.
Майдан, Львівська область
Во время боя 27 августа у д.д. Подгорице и Мойдан-Гурно, при взятии занятой противником укрепленной деревни, примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой ст.67 п.4 Георгиев... Показать все
Военная служба
17.11.1917 ст.
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Подпоручик Сводно-Офицерского полка (ген.Марков) Добровольческая армия.
Военная служба
08.12.1919
Ольгинская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Подпоручик 1-го Офицерского генерала Маркова полка в составе 1-й пехотной дивизии 1-го армейского корпуса Вооруженных Сил Юга России
Военная служба
11.05.1920
Подпоручик Марковской дивизии в составе 1-й армейский (добровольческий) корпус Русской армии (Крымская Армия/Армия Врангеля)
Военная награда
31.10.1920
Орден Святителя Николая Чудотворца. Вручены Марковцам до эвакуации из Крыма.
Иммиграция
13.11.1920
Галлиполи, Королевство Греция
Подпоручик Марковской дивизии в составе 1-й армейский (добровольческий) корпус Русской армии (Крымская Армия/Армия Врангеля)
Бракосочетание
Около ?.04.1921
Жена: Ланина Софія Iосифовна
Галлиполи, Королевство Греция
1-й брак (дата не точно)
Рождение ребёнка
07.01.1922
Дочь: Ванюшкина Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Ланина Софія Iосифовна
Кистендей, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Место не точно
Иммиграция
?.09.1925
Подпоручик Марковского полка в составе IV отдела Русского общевоинского союза в Югославии
Смерть
Неизвестно