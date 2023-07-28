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Евдокия Аверкиевна

Место рождения

Спас, Ельнинский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Спас, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Андреевич

Рождение ребёнка
29.10.1780

Дочь: Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Андреевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1782

Сын: Петр Федорович

Отец ребёнка: Федор Андреевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1783

Дочь: Ефросиния Федоровна

Отец ребёнка: Федор Андреевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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