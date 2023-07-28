Евдокия Аверкиевна
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Андреевич
Рождение ребёнка
29.10.1780
Дочь: Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Андреевич
Рождение ребёнка
29.01.1782
Сын: Петр Федорович
Отец ребёнка: Федор Андреевич
Рождение ребёнка
28.09.1783
Дочь: Ефросиния Федоровна
Отец ребёнка: Федор Андреевич
Смерть
Неизвестно