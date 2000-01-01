Матикайнен (Райккерус) Мария Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Райккерус) Мария Адамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1865

Дата смерти

07.10.1933

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1891

Сын: Матикайнен Петр Иосифович

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
15.04.1896

Дочь: Ева Иосифовна

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матикайнен Иосиф Петрович

Смерть
07.10.1933
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