Матикайнен (Райккерус) Мария Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1865
Дата смерти07.10.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1891
Сын: Матикайнен Петр Иосифович
Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
15.04.1896
Дочь: Ева Иосифовна
Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.10.1933