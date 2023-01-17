Попова (Попова) Матрона Иванова
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Татьяна Якимова
Отец ребёнка: Попов Яким Семенов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Лукерья Якимова
Отец ребёнка: Попов Яким Семенов
Рождение ребёнка
1816
Сын: Попов Алексей Якимов
Отец ребёнка: Попов Яким Семенов
Рождение ребёнка
1819
Сын: Попов Григорий
Отец ребёнка: Попов Яким Семенов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Попов Евдоким
Отец ребёнка: Попов Яким Семенов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Попов Яким Семенов
Смерть
Неизвестно