Попова (Попова) Матрона Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Попова) Матрона Иванова

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Место рождения

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Татьяна Якимова

Отец ребёнка: Попов Яким Семенов

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Лукерья Якимова

Отец ребёнка: Попов Яким Семенов

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1816

Сын: Попов Алексей Якимов

Отец ребёнка: Попов Яким Семенов

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1819

Сын: Попов Григорий

Отец ребёнка: Попов Яким Семенов

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1826

Сын: Попов Евдоким

Отец ребёнка: Попов Яким Семенов

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Попов Яким Семенов

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно
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