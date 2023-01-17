Ефимов Архип Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Архип Ефимович

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Место рождения

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1892

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1839 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Ефимцев Игнат Архипович

Мать ребёнка: Ермолаева Акулина Ермолаевна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
21.08.1866

Сын: Ефимцев Лаврентий Архипович

Мать ребёнка: Ермолаева Акулина Ермолаевна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Акулина Ермолаевна

Смерть
До 1892
Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
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