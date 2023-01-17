Ефимов Архип Ефимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Ермолаева Акулина Ермолаевна
Рождение ребёнка
21.08.1866
Сын: Ефимцев Лаврентий Архипович
Мать ребёнка: Ермолаева Акулина Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1892