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Ибатулла
Ибатулла
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1805
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Япей
1764 г.р.
Мать
(Исламгулова) Гулямза
1770 г.р.
Жена
Зямиля
1809 г.р.
Дети
(Ибатуллина) Хубзимал
1833 г.р.
Добавил:
VR
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец:
Япей
Мать:
Гулямза
Рождение ребёнка
1833
Дочь:
Хубзимал
Мать ребёнка:
Зямиля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Зямиля
Смерть
Неизвестно
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