Ибатулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибатулла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1764 г.р.

Мать

1770 г.р.

Жена

1809 г.р.

Дети

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Япей

Мать: Гулямза

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Хубзимал

Мать ребёнка: Зямиля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зямиля

Смерть
Неизвестно
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