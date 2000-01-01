Мосунов Сергей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мосунов Андрей Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1802
Сын: Мосунов Игнатий Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана