Мосунов Сергей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосунов Сергей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1750 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1802 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мосунов Андрей Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1802

Сын: Мосунов Игнатий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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