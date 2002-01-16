Дурнева (Зайцева) Евдокия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурнева (Зайцева) Евдокия Антоновна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

03.03.1894

Дата смерти

02.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1919

Сын: Дурнев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Дурнев Дмитрий Семенович

Новосибирская обл., Мошковский р-н, д. Аплаксино
Рождение ребёнка
1920

Сын: Дурнев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Дурнев Дмитрий Семенович

Новосибирская обл., Мошковский р-н
Рождение ребёнка
29.07.1922

Дочь: Путятина Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дурнев Дмитрий Семенович

Россия
Рождение ребёнка
1927

Сын: Дурнев Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Дурнев Дмитрий Семенович

Новосибирская обл., Мошковский р-н, д. Аплаксино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Дурнев Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дурнев Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дурнев Дмитрий Семенович

Смерть
02.11.1979
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