Дурнева (Зайцева) Евдокия Антоновна
Место рожденияРоссия
Дата рождения03.03.1894
Дата смерти02.11.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Дурнев Дмитрий Семенович
Новосибирская обл., Мошковский р-н, д. Аплаксино
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Дурнев Дмитрий Семенович
Новосибирская обл., Мошковский р-н
Рождение ребёнка
29.07.1922
Дочь: Путятина Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дурнев Дмитрий Семенович
Россия
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Дурнев Дмитрий Семенович
Новосибирская обл., Мошковский р-н, д. Аплаксино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Дурнев Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дурнев Дмитрий Семенович
Смерть
02.11.1979