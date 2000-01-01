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Каранин Михаил Петров

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Место рождения

Вологодская губ, деревня Палицына

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Каринин Петр Степанов

Мать: не указана

Вологодская губ, деревня Палицына
Бракосочетание
16.05.1875

Жена: Каранина Мария Алексеевна

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Смерть
Неизвестно
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