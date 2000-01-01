Каранин Михаил Петров
Место рожденияВологодская губ, деревня Палицына
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Каринин Петр Степанов
Мать: не указана
Вологодская губ, деревня Палицына
Бракосочетание
16.05.1875
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Смерть
Неизвестно