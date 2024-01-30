Федорова (Кириенко) Елена Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Кириенко) Елена Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1965

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1965

Отец: Кириенко Вячеслав Михайлович

Мать: Кириенко (Овчарова) Тамара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Дмитрий Викторович

Люберцы, Люберцы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Дмитрий Викторович

Люберцы, Люберцы, Московская область
Развод
Неизвестно

Муж: Федоров Дмитрий Викторович

Люберцы, Люберцы, Московская область
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно

Муж: Федоров Дмитрий Викторович

Развод
Неизвестно

Муж: Федоров Дмитрий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Виктор Николаевич

Люберцы, Люберцы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Виктор Николаевич

Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
20.09.1987

Сын: Федоров (Федоров) Олег Дмитриевич

Отец ребёнка: Федоров Дмитрий Викторович

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