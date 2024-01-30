Федорова (Кириенко) Елена Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1965
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1987
Сын: Федоров (Федоров) Олег Дмитриевич
Отец ребёнка: Федоров Дмитрий Викторович