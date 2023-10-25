Сафронов Александр Андреев
Место рожденияиз г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Сафронов Андрей Иванов
из г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы
Рождение ребёнка
1849
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафронова Мавра Иванова
из г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы
Смерть
Неизвестно