Сафронов Александр Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронов Александр Андреев

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Место рождения

из г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1755 г.р.

Мать

1777 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Сафронов Андрей Иванов

Мать: Сафронова Евдокея Федорова

из г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы
Рождение ребёнка
1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова Мавра Иванова

из г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы
Смерть
Неизвестно
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