Попов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Попов Григорий
Мать: Попова Федосья
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Попова Агафья
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Попова Агафья
Рождение ребёнка
1818
Сын: Попов Илья
Мать ребёнка: Попова Агафья
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Попова Агафья
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Попова Агафья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Попова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Агафья
Смерть
Неизвестно