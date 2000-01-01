Попов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Попов Григорий

Мать: Попова Федосья

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Попова Агафья

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Попова Агафья

Рождение ребёнка
1818

Сын: Попов Илья

Мать ребёнка: Попова Агафья

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Попова Агафья

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Попова Агафья

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Попова Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Агафья

Смерть
Неизвестно
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