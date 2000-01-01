Данилов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
1328. Данилов, Павел московский 1-ой гильдии купец 24 марта 1838 г. Ист. РГИА Ф. 1343, Оп. № 39. ДЕЛА О ПОТОМСТВЕННЫХ ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАНАХ Опись дел правительствующего сената по департаментам Г... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Осип Александрович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
4.7. Данилов Петр ? (1808-?) м. 3 г . к. (1857) с 1858 г . из вольноотпущенных крестьян графа Дмитриева-Мамонова, ж. Прасковья Артамоновна (р. 1804) [ X рев. С. 74]. Ист. Список купеческих старобря... Показать все
Смерть
Неизвестно