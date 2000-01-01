Данилов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилов Александр

Данилов Александр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

1328. Данилов, Павел московский 1-ой гильдии купец 24 марта 1838 г. Ист. РГИА Ф. 1343, Оп. № 39. ДЕЛА О ПОТОМСТВЕННЫХ ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАНАХ Опись дел правительствующего сената по департаментам Г... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Осип Александрович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
4.7. Данилов Петр ? (1808-?) м. 3 г . к. (1857) с 1858 г . из вольноотпущенных крестьян графа Дмитриева-Мамонова, ж. Прасковья Артамоновна (р. 1804) [ X рев. С. 74]. Ист. Список купеческих старобря... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close