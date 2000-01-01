Виноградова Александра Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова Александра Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1940 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виноградов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Виноградов Валерий Иванович

Отец ребёнка: Виноградов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виноградов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виноградов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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