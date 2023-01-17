Афанасьев Александр Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1928
Дата смерти21.08.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Изабелла Константиновна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.08.1965