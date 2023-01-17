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Афанасьев Александр Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1928

Дата смерти

21.08.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Изабелла Константиновна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.08.1965
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