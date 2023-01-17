Посной Ефим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посной Ефим Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Посной Михаил Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Лукерья Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Матрена Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посная Матрена

Смерть
Неизвестно
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