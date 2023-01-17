Посной Ефим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Посной Михаил Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Лукерья Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Матрена Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Посная Матрена
Смерть
Неизвестно