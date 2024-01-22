Кирнов Андрей Александрович
Место рождения
Дата рождения02.02.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1978
Отец: Кирнов Александр Дмитриевич
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
С 24.11.1997 по 26.11.1999
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Срочная служба по призыву. Музыкант военного оркестра. Альт 2, корнет 2 и ритм-гитара в ВИА «Связист»
Образование
2006
Воронежский Государственный технический университет | Специальность «Экономика и управление на предприятии». Заочный факультет
Работа или профессия
С 2010
Блогер | Направление - тревел, фото, история. | | Начинал в Живоом Журнале - https://muph.livejournal.com/ | Потом Drive2 - https://www.drive2.ru/users/muph/ | Потом Дзен - https://dzen.ru/muph | Te... Показать все
Бракосочетание
04.06.2011
Жена: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.08.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 2012
Интерьерный фотограф
Награда
2015
Премия «Интернет-персона года». РИФ-Воронеж — это независимая ежегодная премия за достижения в области интернета и высоких технологий.
Упоминание
2016
Представительство бренда Ricoh Imaging в России | https://ricoh-imaging.ru/ricoh-world/ambassadors/andrey_kirnov/ | Андрей Кирнов | — талантливый пейзажный фотограф из Воронежа. Невероятная любовь к... Показать все
Награда
?.12.2016
Первое место в номинации «Новые коммуникации. Блогосфера и социальные сети» (Бал Прессы-2016)
Развод
09.04.2019
Жена: скрыто настройками приватности