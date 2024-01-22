Кирнов Андрей Александрович 02.02.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кирнов Андрей Александрович

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Место рождения

Репное, Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

02.02.1978

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1978

Отец: Кирнов Александр Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Репное, Воронеж, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
С 24.11.1997 по 26.11.1999
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Срочная служба по призыву. Музыкант военного оркестра. Альт 2, корнет 2 и ритм-гитара в ВИА «Связист»
Образование
2006
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Воронежский Государственный технический университет | Специальность «Экономика и управление на предприятии». Заочный факультет
Работа или профессия
С 2010
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Блогер | Направление - тревел, фото, история. | | Начинал в Живоом Журнале - https://muph.livejournal.com/ | Потом Drive2 - https://www.drive2.ru/users/muph/ | Потом Дзен - https://dzen.ru/muph | Te... Показать все
Бракосочетание
04.06.2011

Жена: скрыто настройками приватности

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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Рождение ребёнка
21.08.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 2012
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Интерьерный фотограф
Награда
2015
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Премия «Интернет-персона года». РИФ-Воронеж — это независимая ежегодная премия за достижения в области интернета и высоких технологий.
Упоминание
2016
Представительство бренда Ricoh Imaging в России | https://ricoh-imaging.ru/ricoh-world/ambassadors/andrey_kirnov/ | Андрей Кирнов | — талантливый пейзажный фотограф из Воронежа. Невероятная любовь к... Показать все
Награда
?.12.2016
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Первое место в номинации «Новые коммуникации. Блогосфера и социальные сети» (Бал Прессы-2016)
Развод
09.04.2019

Жена: скрыто настройками приватности

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

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