Шарафутдинова Роза Нурмухамметовна
Место рождения
Дата рождения29.09.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарафутдинов Ханан Хусаинович
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)