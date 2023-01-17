Шарафутдинова Роза Нурмухамметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарафутдинова Роза Нурмухамметовна

Шарафутдинова Роза Нурмухамметовна

avatar

Место рождения

Мокша, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.09.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Мокша, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.03.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафутдинов Ханан Хусаинович

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close