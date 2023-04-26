Пётр
Место рождения
Дата рожденияПосле 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Сидорова
Рождение ребёнка
1823
Сын: Вясин Тимофей Петров
Мать ребёнка: Марфа Сидорова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Василий Петров
Мать ребёнка: Марфа Сидорова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Антон Петров
Мать ребёнка: Марфа Сидорова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Павел Петров
Мать ребёнка: Марфа Сидорова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Марфа Сидорова
Смерть
Неизвестно