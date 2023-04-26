Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПётр

Пётр

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

После 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Сидорова

Рождение ребёнка
1823

Сын: Вясин Тимофей Петров

Мать ребёнка: Марфа Сидорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Василий Петров

Мать ребёнка: Марфа Сидорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Антон Петров

Мать ребёнка: Марфа Сидорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Павел Петров

Мать ребёнка: Марфа Сидорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Марфа Сидорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.