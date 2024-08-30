Бесова Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Бесов Яков
Мать: Бесова Софья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1940
Дочь: (Бесова) Нина Филипповна
Отец ребёнка: Филипп