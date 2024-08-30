Бесова Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБесова Мария Яковлевна

Бесова Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Бесов Яков

Мать: Бесова Софья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филипп

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филипп

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филипп

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филипп

Рождение ребёнка
1940

Дочь: (Бесова) Нина Филипповна

Отец ребёнка: Филипп

Мы используем куки для улучшения работы сайта.