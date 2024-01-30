Юдаева Матрена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Юдаев Иван Акимович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Юдаева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Юдаев Иван Акимович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Юдаева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Юдаев Иван Акимович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Юдаева Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Юдаев Иван Акимович
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Юдаев Иван Акимович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Юдаев Иван Иванович
Отец ребёнка: Юдаев Иван Акимович
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Юдаева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Юдаев Иван Акимович
Рождение ребёнка
07.07.1945
Отец ребёнка: Юдаев Иван Акимович
Смерть
1988