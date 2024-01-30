Юдаева Матрена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдаева Матрена Михайловна

Юдаева Матрена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Юдаев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Юдаев Иван Акимович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Юдаева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Юдаев Иван Акимович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Юдаева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Юдаев Иван Акимович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Юдаева Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Юдаев Иван Акимович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Юдаев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Юдаев Иван Акимович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Юдаев Иван Иванович

Отец ребёнка: Юдаев Иван Акимович

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Юдаева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Юдаев Иван Акимович

Рождение ребёнка
07.07.1945

Сын: Юдаев Василий Иванович

Отец ребёнка: Юдаев Иван Акимович

Смерть
1988
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