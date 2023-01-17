Пегушина (Костина) Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения17.07.1909
Дата смерти11.05.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.05.1944
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Убита вместе с мужем, в небольшом рабочем поселке Гуджирка, где работала, от рук извергов-заключенных в собственной квартире. Остались трое несовершеннолетних детей.