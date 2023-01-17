Пегушина (Костина) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пегушина (Костина) Ольга Петровна

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Место рождения

Тольятти, Тольятти, Самарская область

Дата рождения

17.07.1909

Дата смерти

11.05.1944

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пегушин Пантелеймон Иванович

Смерть
11.05.1944
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Убита вместе с мужем, в небольшом рабочем поселке Гуджирка, где работала, от рук извергов-заключенных в собственной квартире. Остались трое несовершеннолетних детей.
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