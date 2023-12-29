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Лукашев Иван

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Место рождения

Дерезоватый, Острогожский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

21.09.1913

Дата смерти

05.08.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1913

Отец: Лукашев Стефан

Мать: Лукашева Софья

Дерезоватый, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
30.11.1934

Жена: Лукашова (Селезнёва) Александра

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.10.1935

Дочь: Макарова (Лукашева) Валентина

Мать ребёнка: Лукашова (Селезнёва) Александра

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
30.09.1939

Сын: Лукашев Евгений

Мать ребёнка: Лукашова (Селезнёва) Александра

Смерть
05.08.1979

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