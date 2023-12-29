Лукашев Иван
Место рождения
Дата рождения21.09.1913
Дата смерти05.08.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1913
Отец: Лукашев Стефан
Мать: Лукашева Софья
Бракосочетание
30.11.1934
Рождение ребёнка
23.10.1935
Дочь: Макарова (Лукашева) Валентина
Мать ребёнка: Лукашова (Селезнёва) Александра
Рождение ребёнка
30.09.1939
Сын: Лукашев Евгений
Мать ребёнка: Лукашова (Селезнёва) Александра
Смерть
05.08.1979